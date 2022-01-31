Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda yaptı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra; basketbol, voleybol ve ayak tenisi oynadı.