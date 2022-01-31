Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda yaptı
Demirören Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda gerçekleştirdi.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda gerçekleştirdi.
Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra; basketbol, voleybol ve ayak tenisi oynadı.Siyah-beyazlılar, Antalya kampını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.