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Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda yaptı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda yaptı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra; basketbol, voleybol ve ayak tenisi oynadı.

Siyah-beyazlılar, Antalya kampını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.


Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda yaptı

Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda yaptı

Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını salonda yaptı

Demirören Haber Ajansı - Spor

Beşiktaş, Antalya, Milli, Spor, Haber

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