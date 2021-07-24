Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı
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Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. 1,5 saat süren çalışma, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar/İHA)

Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı
Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı
Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı
Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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