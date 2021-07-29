Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı
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Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı

Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde günün ilk antrenmanında salonda denge, kuvvet ve kondisyon çalışan Beşiktaş, ikinci idmanda ise sahaya çıktı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, yarı sahada gerçekleştirilen taktik çalışmasının ardından üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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