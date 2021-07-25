Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı

Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci idmanında, kondisyon ve taktik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanın, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. İdmanın taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Kafa karıştıran fotoğraf! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Ghezzal, Leicester'da maça çıktı
Kafa karıştıran fotoğraf! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Ghezzal, Leicester'da maça çıktı
Mehmet Topal: Josef kardeşim ve bana algı operasyonu yapıldı
Mehmet Topal: Josef kardeşim ve bana algı operasyonu yapıldı
Ghezzal cephesinden 'Hain' diyen taraftarlara çok sert cevap geldi
Ghezzal cephesinden 'Hain' diyen taraftarlara çok sert cevap geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Derya Yanık Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Ece Erken Müge Anlı Bülent Serttaş
Spor Diego Balotelli Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 21:35:28. #1.14#

title