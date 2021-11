Beşiktaş gruptan çıkar mı, grupta 3. olabilir mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ın gruptan çıkma olasılığı var mı, yok mu? ŞL C grubu puan durumu!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş ŞL gruptan çıkabilir mi merak ediliyor. Temsilcimiz Beşiktaş kaç puan alırsa grubu 3. tamamlar? Avrupa Kupaları'na gitmek için kaç puan toplaması gerekiyor? Beşiktaş gruptan çıkabilir mi? ŞL C grubu puan durumu! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ın gruptan çıkma olasılığı nedir? Beşiktaş gruptan çıkabilir mi, grupta 3. olabilir mi? Şampiyonlar Ligi C grubu puan durumu! Beşiktaş'ın gruptan çıkma olasılığı yok mu? Grupta 3. olabilir mi? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ın grubu puan durumu kaç? C grubu hangi takım kaç puanda?

BEŞİKTAŞ'IN TÜM GRUP MAÇLARI VE MAÇ SONUÇLARI

Temsilcimiz Beşiktaş şuana kadar grupta toplam 4 maça çıktı ve henüz puanla tanışamadı. Alınan skorlar şöyle:

Sporting Lizbon 4 - 0 Beşiktaş

Beşiktaş 1 - 4 Sporting Lizbon

Ajax 2 - 0 Beşiktaş

Beşiktaş 1 - 2 B. Dortmund

GÜNCEL ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

Ajax : 12 puan

B. Dortmund : 6 puan

Sporting Lizbon : 6 puan

Beşiktaş : 0 puan

BEŞİKTAŞ GRUPTAN ÇIKABİLİR Mİ? 3. OLMA İHTİMALLERİ NEDİR?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın bugün aldığı mağlubiyetle birlikte gruptan çıkma ihtimali de zora girmiş oldu. Şimdi tüm ihtimalleri yazalım:

- Grupta 2. ve 3. sıradaki takımlar 6'şar puanda bulunuyor. Beşiktaş'ın puanı ise şuanda 0. Eğer son 2 maçı kazanırsak ve 2. veya 3. olan takımlar son 2 hafta 0 puan alırsa bizim 3. olma ihtimalimiz artıyor.

- Şöyle ki eğer Eğer 3. sırada bulunan S. Lizbon maçlar bitince 6 puanda kalırsa ve bizde son 2 maçı kazanıp 6 puan olursak bu durumda ikili averajla S. Lizbon önümüzde grubu bitirir. Çünkü içerde ve dışarda toplam 8-1 yenilmiştik. Haliyle S. Lizbon'un averajı daha yüksektir.

- Eğer 2. sıradaki B. Dortmund grubu 6 puanla bitirirse ve Beşiktaş da 6 puanla bitirirse bu sefer ikili averaja bakılır. Şöyle ki ilk maçı B. Dortmund 2-1 kazanmıştı. Ama diğer maçı Beşiktaş 2 farklı şekilde kazanırsa bu durumda grubu 3. tamamlayabiliriz ve Avrupa Ligi'ne gitmiş oluruz.

- Eğer Beşiktaş son 2 maçta 1 galibiyet-1 beraberlik, 1 galibiliyet-1 mağlubiyet, 1 beraberlik-1 beraberlik vb. yani 6 'dan düşük puan toplarsa grubu 4. yani son sırada bitirmiş olacak.

GÜNCELLEME (24 KASIM ÇARŞAMBA 2021)/ BEŞİKTAŞ'IN GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALLERİ NEDİR?

Şampiyonlar Ligi gruplarda son 2 maç kaldı. Son maçlar kala futbol severler Beşiktaş'ın gruptan çıkma ihtimallerini merak ediyor. Öncelikle şunu belirtelim son maçlar şu şekilde oynanacak:

Beşiktaş - Ajax (24 Kasım bugün)

B. Dortmund - Beşiktaş (7 Aralık Salı)

Gruplara baktığımızda temsilcimiz 0 puanla 4. sırada yer alıyor. Ş Ligi'nde eğer iki takım grupları aynı puanda bitirirse ikili averaja bakılacak. Öncelikle söyleyelim, temsilcimizin maalesef gruptan 1. veya 2. çıkma ihtimali yok. Çünkü bugünkü maçı BJK kazansa bile 6'şar puanla olan rakipler birbiriyle yapıyor. Yani ikisinden birisi en kötü 1 puan alacak. Haliyle bir takım 7 puanda olacağı için Beşiktaş grupta en iyi 3. olabilir ve UEFA'ya gider.

Kısacası temsilcimizin gruptan ilk 2 sırada çıkma ihtimali 0'dır.

Şimdi gelelim nasıl 3. çıkabileceğimize.

Eğer biz bugünkü maçı kazanırsak ve rakiplerden yani 6'şar puanda olan S. Lizbon ve B. Dortmund takımlarından B. Dortmund yenilirse ve son maçta biz B. Dortmun'u 1 farklı golle mağlup edersek bu durumda gruptan 3. olarak çıkarız ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanırız. Ama dediğimiz gibi bugün Dortmund'un yenilmesi ve bizim de Ajax'ı yenmemiz lazım ki olasılıklar son maça kalsın.

Temsilcimize başarılar diliyoruz. İnşallah gruptan 3. sırada çıkarız.

