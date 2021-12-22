Beşiktaş, Göztepe'yi yenerek yükselişini sürdürmek amacında

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Önder Karaveli ile yola devam

11'de çok fazla değişiklik beklenmiyor

ALİ DANAŞ - -

Son iki maçında 4 puan alarak yükselişe geçen Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Yarın akşam Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay, Öztürk'ün yardımcılıklarını yaparken, Bülent Birincioğlu 4. hakem olacak.

Cyle Larin ve Rachid Ghezzal ise Göztepe maçına 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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