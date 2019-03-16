Beşiktaş Göztepe'yi Tek Golle Geçti
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Serdar Gürler'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Deniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıktı. 25. dakikada Adem Ljajic'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasın dışında sağ çaprazda topla buluşan Quaresma'nın gelişine şutu kalenin üzerinden dışarı gitti. 45. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Atiba'nın kafa vuruşunda top direğin solundan dışarı çıktı.
İKİNCİ YARI
46. dakikada Adem Ljajic'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 1-0 54. dakikada Serdar Gürler'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Reis'in kafa vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kurtardı. 58. dakikada Gassama'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Serdar'ın kafa vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı havada kontrol etti. 67. dakikada Serdar'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde bulunan Deniz Kadah'ın kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 86. dakikada Agbenyenu'nun ceza yayının sol tarafından şutunu kaleci Karius'ın kornere çeldi.
Stat: Vodafone Hakemler: Serkan Çınar xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Medel xxx, Adriano ? (Necip dk. 12 x), Atiba xxx, Dorukhan xx, Quaresma xx, Kagawa xx, Adem Ljajic xx, Burak Yılmaz xx Yedekler: Utku, Enzo Roco, Rıdvan, Muhayer, Lens, Oğuzhan Özyakup, Mustafa, Güven, Larin Teknik Direktör: Şenol Güneş Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx, Reis xx, Agbenyenu xxx, Poko xx, Borges xx, Yasin xxx, Serdar Gürler xxx, Andre Castro xxx, Deniz Kadah xx Yedekler: Göktuğ, Berkan, Kadu, Alpaslan, N'gando, Yalçın, Halil, Tayfur, Nabil Ghilas, Jerome Teknik Direktör: Tamer Tuna
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)