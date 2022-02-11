Beşiktaş-Göztepe maçının ardından

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Beşiktaş'a penaltı atışları sonucu (3-1) elenen Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, bu durumun kendilerini üzdüğünü söyledi.

El Maestro, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Penaltılarla kaybetmek üzüntü verici. Bu normal şekilde kaybetmekten daha çok üzüyor." dedi.

Karşılaşmada 120 dakika ciddi mücadele verdiklerini belirten El Maestro, "Ligde Hatayspor ile oynayacağız. Rakibimiz bizden bir gün önce maç oynadı. Bu onlara avantaj sağlıyor. Başa baş bir oyun sergilemek mutluluk verici. Beşiktaş'a karşı kendi oyunumuzu oynamak sevindirici. Evimize dönüp, önümüzdeki maça hazırlanacağız." diye konuştu.

Beşiktaş karşısında yorucu bir maç oynadıklarını vurgulayan El Maestro, "İzmir'e geç saatte ulaşacağız. İyi takımımız var. Dinlenme süreci de olacaktır. Ciddi sakatlığımız yok. Kupa rüyası bizim için sona erdi. Ligde kalma mücadelemiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.