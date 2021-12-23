Beşiktaş-Göztepe maçının ardından

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, takımının Göztepe'yi 2-1 yendiği maçta geriye düşmelerine rağmen kazanmayı bildiklerini söyledi.

Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Göztepe'yi iyi oyunundan dolayı tebrik ederek, "İyi ve etkili oynadılar. Aynı zamanda beklediğimizi oynadılar. Sert ve agresif ön alan baskısı yaptılar. Maçın başında bu baskı bizi bir hataya götürdü ve toparlayamadık. Gol yiyerek oyuna başladık. Üç maçtır gol yiyerek başlıyoruz. Çok konuştuğumuz bir konu ama ona rağmen bana böyle nasip oluyor. Bu işi zorlaştıran durum ama vazgeçmeyen bir Beşiktaş var. Bu açıdan sevindirici." dedi.

Rakibin savunmadan attığı toplarda kendi savunmalarında veya karşı ataklarda Miralem Pjanic'in yalnız kaldığına dikkati çeken Karaveli, "Bu bizi zorladı. Devrenin sonuna doğru Josef'i yanına getirdik. İkinci yarıda bunu daha net hale getirmeye çalıştık. Oğuzhan'ın birinci goldeki katkısını atlamak istemiyorum. İkinci yarı oyun bize doğru döndü. Boş toplara sahip olup onları doğru oyuncuya geçirdiğimizde daha etkili olduğumuzu düşünüyorum. Golden sonra oyunun üstünlüğü bizde gibiydi ama rakibin zorlaması bitmedi. 15 dakika eksik oynadık. O bölümde pozisyonlar verdik. Biraz daha derli toplu olmamız gerekiyordu. Ersin'in 2-3 tane kurtardığı pozisyon var. Ersin kurtarınca maçı kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların kendisine verdiği destek

Taraftarların kendisine verdiği destek ve onları selamlarken gözyaşlarını tutamadığının hatırlatılması üzerine Karaveli, şunları söyledi:

"Zor anlardı ve çok güzeldi. Oyuncularımı alkışlamak için kalmıştım, onlara eşlik etmek istiyordum. Antrenör arkadaşlarımdan biri beni çağırdıklarını söyledi. Ben duymadım, anlamadım. Bu tarifi kolay bir durum değil. En sevdiğiniz stattasınız, en sevdiğiniz insanlar orada sizi çağırıyor. Sevgilerini göstermek istiyorlar. Harika bir şey. Teşekkür ediyorum ama herhalde gizleyemedim, birkaç göz yaşı geldi. Gizlemeye çalıştım ama güçlü durduğumu sanmıyorum. Bana bunu hissettirdikleri için, sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Aslolan Beşiktaş'tır. Desteğin büyüğünü Beşiktaş'a göstermek gerekiyor."

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisine yönelik açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Karaveli, "Başkanıma teşekkür ederim. 3 maçtır onlarla konuştuğumda onların bana ettiğinden ben daha çok teşekkür ediyorum. Güven çok kıymetli, önemsediğim bir duygu. Çok zor görev, ne kadar hazırlıklı olduğumu bilmiyorum. Fena gitmedi." diye konuştu.

Karaveli 22 yıldır antrenörlük yaptığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun uzun bölümünü Beşiktaş'ta geçirdim. Ama bu seviyede ilk defa bunu yaşıyorum. Tek başıma oluşturmuyorum. 19 yaş altı takımındaki arkadaşlarım benimle beraber. Onların da çok desteğini alıyorum. Kulübümüzün profesyonellerinden çok destek alıyorum. Yardımların en büyüğünü oyunculardan alıyorum. Her biri benden çok daha tecrübeli. Beraber götürüyoruz da diyebiliriz. Onların fikirlerini de soruyorum. Neler hissettiklerini, neleri doğru ve yanlış bulduklarını soruyorum. En doğruyu bulmaya çalışıyorum. Bulamadığımız zamanlar oluyor. Bugün harika bir oyun oynamadık, maçı kazandık."

Ahmet Nur Çebi'ye sözlerinden dolayı teşekkür eden Karaveli, "Başkan ve yönetim kurulu en doğru yapılanmayı yapacaklardır. Ben de hangi parçası olursam en doğru ve iyi şekilde görevimi yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Azerbaycan'da çalıştığını vurgulayan Karaveli, "Oradaki görevim bitince Mehmet Ekşi hocamız Beşiktaş'a davet etti. Ben de söz verdim. Yeni sezon için 5-6 ay vardı. Arada da başka talepler olmasına rağmen hocama verdiğim sözümü tutarak Beşiktaş'ta çalışmaya başladım. Ama bana Beşiktaş 19 yaş altı sorumluluğunu veren de Sergen hocamızdır. Ona bir kez daha teşekkür ediyorum. 19 yaş altı takımında oluşturduğumuz durum belki bana bu görevi getirmiştir. Şu anda gidişattan memnunum. Maçtan bir gün sonrasını düşünmeden yaşıyorum. Öbür gün uyandığımda, neyle karşılaşırsam yaşamaya devam ediyorum." diye konuştu.

Performansı düşen bazı oyuncuların kendi dönemlerinde daha iyi oynadığının hatırlatılması üzerine Karaveli, "Mutlaka onlara katkımız olmuştur ama bize bağlamak doğru değil. İçlerinde olan durum. Geçen senenin şampiyon takımını konuşuyoruz. Bizim de bazı dokunuşlarımız oldu. Kayserispor maçında Batshuayi'nin attığı golleri ona izletmiştik. Fenerbahçe maçında aynı uygulamayı Larin ve Ghezzal'e yaptık. Onlar geç tepki verdi. Bu maçta tepkileri ortaya çıktı. Birçok konuda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok doğru ve iyi insanlardan kurulmuş bir Beşiktaş var. Oluşturulan ortam işimizi kolaylaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde şampiyonluk şanslarının olup olmadığı yönündeki soruyu Karaveli, "Matematiksel olarak bu durum devam ettikçe sadece Beşiktaş değil, her takım bu yarışın içindedir. Şampiyonluk yarışı geçen seneki gibi bazen son dakikasına kadar gider. Matematiksel olarak sonuna kadar zorlayacağız. Sadece bu hedefin değil, başka hedefin peşinde olacağız. Oyunu güzelleştirmeye çalışan, doğru kulüp yapılanması için çalışacağız. Ben de hangi görevde olursam elimden geleni yapacağım. Bir ayağım Beşiktaş akademisinde olacak. Kalbimin büyük bir kısmı o akademinin içinde olacak. Bu ülkenin çocuklarına inanmaya devam edeceğim. Onlara doğru fırsatın gelmesi için, iyi futbolcu ve insan olmaları için elimden geleni yapacağım." diye yanıtladı.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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