Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro - Haberler
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Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro

AA / Mehmet Özcan - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, rakipleri karşısında iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, rakipleri karşısında iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi.

El Maestro maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Göztepe olarak klasik oyunlarını oynadıklarını belirterek, "Burası alışık değil. Oyunu uzun süre üstün götüren taraftık, oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

Hızlı bir şekilde önlerindeki maçlara hazırlanmaları gerektiğini kaydeden El Maestro, "Kritik süreçten geçiyoruz. Bu kritik süreçte en iyi sonuçları alıp daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Takımı nasıl toparlayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan El Maestro, "Çalışma sistemimizde değişen bir şey olmayacak. Maçı analiz edeceğiz. İyi oynadığımızı biliyorum ama tabii ki hatalarımız oldu. Bunları arkadaşlarımızla paylaşacağız. Her maç öncesi ve sonrası bu şekilde devam ettireceğiz. Bunun haricinde olan noktalar benim elimde değil. Puanlara ihtiyacımız var ve bunları kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro

Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro

Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro

AA / Mehmet Özcan - Son Dakika Haberleri

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