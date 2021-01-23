Beşiktaş, Göztepe maçına hazır
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Beşiktaş, Göztepe maçına hazır

23.01.2021 19:35 | Son Güncelleme: 23.01.2021 19:38
Beşiktaş, Göztepe maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da izlediği basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından gruplar halinde ayak tenisi maçları oynandı. İdman, serbest koşuların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Göztepe ile karşılaşacak.


Beşiktaş, Göztepe maçına hazır
Beşiktaş, Göztepe maçına hazır
Beşiktaş, Göztepe maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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