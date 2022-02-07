Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1,5 saat sürdü.
Dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan oyuncular salonda yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular istasyon koşuları sonrası taktik çalıştı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor