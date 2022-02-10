Beşiktaş - Göztepe MAÇ ÖZETİ izle! Beşiktaş - Göztepe maçı kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı? - Haberler
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Beşiktaş - Göztepe MAÇ ÖZETİ izle! Beşiktaş - Göztepe maçı kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı?

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Beşiktaş - Göztepe MAÇ ÖZETİ izle! Beşiktaş - Göztepe maçı kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı?

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Beşiktaş - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan yayınlandı.

Beşiktaş - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası maçı, 10.02.2022 Perşembe bugün saat 20.30'da başladı.

Beşiktaş - Göztepe maçı 0 -0 eşitlikle devam ediyor.

Denizlispor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan şifresiz olarak yayınlandı.

Beşiktaş - Göztepe, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanandı.

Beşiktaş - Göztepe karşılaşmasını hakem Yasin Kol yönetti.

  • (H) YASİN KOL
  • (Y) MURAT ERGİN GÖZÜTOK
  • (Y) MUSTAFA SAVRANLAR
  • (D) ONUR ÖZÜTOPRAK
  • (V) YAŞAR KEMAL UĞURLU
  • (A) ABDULLAH BORA ÖZKARA
  • (A) OĞUZHAN AKSU

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini A Spor YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra A Spor YouTube sayfasında yayınlanacaktır.

Beşiktaş - Göztepe MAÇ ÖZETİ izle! Beşiktaş - Göztepe maçı kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı?

Haberler.com - Gündem

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