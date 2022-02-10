Beşiktaş - Göztepe MAÇ ÖZETİ izle! Beşiktaş - Göztepe maçı kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı?

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BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan yayınlandı.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANDI?

Beşiktaş - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası maçı, 10.02.2022 Perşembe bugün saat 20.30'da başladı.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Beşiktaş - Göztepe maçı 0 -0 eşitlikle devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Denizlispor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan şifresiz olarak yayınlandı.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANANDI?

Beşiktaş - Göztepe, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanandı.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Göztepe karşılaşmasını hakem Yasin Kol yönetti.

(H) YASİN KOL

(Y) MURAT ERGİN GÖZÜTOK

(Y) MUSTAFA SAVRANLAR

(D) ONUR ÖZÜTOPRAK

(V) YAŞAR KEMAL UĞURLU

(A) ABDULLAH BORA ÖZKARA

(A) OĞUZHAN AKSU

MAÇ DEVAM EDİYOR: BEŞİKTAŞ 0 - 0 GÖZTEPE

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini A Spor YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra A Spor YouTube sayfasında yayınlanacaktır.

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