Beşiktaş - Göztepe MAÇ ÖZETİ izle! Beşiktaş - Göztepe maçı kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı?
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Beşiktaş - Göztepe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 10 Şubat Beşiktaş - Göztepe maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Beşiktaş - Göztepe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı? 10 Şubat Beşiktaş - Göztepe maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Beşiktaş - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan yayınlandı.
Beşiktaş - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası maçı, 10.02.2022 Perşembe bugün saat 20.30'da başladı.
Beşiktaş - Göztepe maçı 0 -0 eşitlikle devam ediyor.
Denizlispor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan şifresiz olarak yayınlandı.
Beşiktaş - Göztepe, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanandı.
Beşiktaş - Göztepe karşılaşmasını hakem Yasin Kol yönetti.
- (H) YASİN KOL
- (Y) MURAT ERGİN GÖZÜTOK
- (Y) MUSTAFA SAVRANLAR
- (D) ONUR ÖZÜTOPRAK
- (V) YAŞAR KEMAL UĞURLU
- (A) ABDULLAH BORA ÖZKARA
- (A) OĞUZHAN AKSU
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ İZLE!
Maç özetini A Spor YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra A Spor YouTube sayfasında yayınlanacaktır.