Beşiktaş, Gökhan Töre'yi açıkladı
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Beşiktaş, Gökhan Töre'yi açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, Gökhan Töre'yi açıkladı
18.09.2020 19:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:07

Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre'ye yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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