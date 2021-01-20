Beşiktaş, Gökhan Töre'nin doğum gününü kutladı
20.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:20
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbolcu Gökhan Töre'nin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbolcu Gökhan Töre'nin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 29 yaşına giren oyuncunun fotoğrafı kullanılarak, "Doğum günün kutlu olsun Gökhan Töre." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul