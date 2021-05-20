Beşiktaş Ghezzal'ı alacak mı? Ghezzal kalacak mı?
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Beşiktaş Ghezzal'ı alacak mı? Ghezzal kalacak mı?

Beşiktaş Ghezzal'ı alacak mı? Ghezzal kalacak mı?
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ı geleceğiyle ilgili konuştu. Peki, Beşiktaş Ghezzal'ı alacak mı? Ghezzal kalacak mı?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Ghezzal'ı alacak mı? Ghezzal kalacak mı gibi konular dakonuşuldu.

BEŞİKTAŞ GHEZZAL'I ALACAK MI?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ı geleceğiyle ilgili konuştu. Aboubakar'ı zamanında çok sevdiği belirten Başkan Çebi, yeni sözleşme için Beşiktaş'ın verdiklerinden verebileceklerinden daha fazlasını kimseye veremeyeceğini söyledi. Ghezzal için ise Başkan Çebi, " Sözleşmesi bizde bitti. Kulüpleriyle görüşeceğiz. Bizde bütçe neyse odur. Enseyi karartmamak lazım" dedi.

Ghezzal'ın Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili gelen soruya Başkan Çebi, yüksek kontratlara imza atmayacağını söyledi. Çebi, "Evi Monaco'da gidecek tabii. Sözleşmesi bizde bitti. Tekrar yenilemek görüşmeler yeniden başlayacak. Hepsiyle görüştüm. Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Ama kulüpleriyle görüşeceğiz. Bizde bütçe neyse odur. Onun içerisinde bu çocuğa ikna yolu bulacağız. Paramız yetmediği için alamadığımız birçok futbolcunun yerine geldi Raşit Ghezzal. Enseyi karartmamak lazım" dedi.

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Beşiktaş Ghezzal'ı alacak mı? Ghezzal kalacak mı? - Haberler
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