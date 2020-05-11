Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Altaylı futbolcuların karantinada kaldığı yurttan ve...
Yurt dışından gelen Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Altaylı futbolcuların 14 günlük karantina süreci devam ediyor.
Karantinaya gelenler için tüm sorumluluk yurt müdürlüğünde. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde olan ve İstanbul İl Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurdunda her türlü tedbir alınıyor. Yaklaşık 100 yataklı yurtta kalanlar çeşitli bloklara ayrılmış durumda. Koronavirüs testi pozitif olanlar tek bir yerde toplanırken, futbolcular aynı blokta ve aynı katta kalıyorlar. Yurdun temizliğini AFAD, yemek tedariğini Kızılay üstlmenmiş durumda. Sağlıkçılar her gün kontrollerini yapıp, ilaç ve diğer gereçleri sağlıyor. Polisler ise her noktada güvenliği sağlıyor. Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda müdüründen tutun her görevli memura kadar kadar herkes yoğun bir çaba sarfedip AFAD ve Kızılay yetkilileri ile sağlıkçılara destek oluyor. 14 günlük karantına sürece mecburi olan futbolcular yaklaşık 10 gündür yurtta. Beşiktaşlı futbolcular Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve Rebocho'nun yanı sıra Gençlerbirliği'nden Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan, Altay Kulübü'nden ise Leandro Kappel'in cuma günü yurttan tahliye olmaları bekleniyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA