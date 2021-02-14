Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yoğun kar yağış altında gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, maç için bugün Ankara'ya gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar