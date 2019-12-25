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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında 27 Aralık Cuma günü sahasında Gençlerbirliği'yle yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

25.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:22
Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 17. haftasında 27 Aralık Cuma günü sahasında 'yle yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana, sakatlığı devam eden futbolcular Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un katılmadığı belirtildi.

Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladıkları antrenmanı yarı sahada 3 takımla yapılan turnuva maçla tamamladığı ifade edildi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen bir grup öğrencinin de antrenmanı izlediği, daha sonra teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA
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