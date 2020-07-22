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Beşiktaş, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
22.07.2020 20:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 20:47

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşti. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan idman pas, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam etti. Antrenman, yarım sahada yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile 23 Temmuz'da oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: DHA

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