Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde Galatasaray ve Fenerbahçe ile zorlu bir zirve yarışına giren siyah-beyazlı takım, 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 48 puan topladı.

Beşiktaş, son 3 deplasman maçında bir galibiyet ve 2 beraberlikle 3 puan topladı. Atakaş Hatayspor ile dış sahada 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki deplasman mücadelesinde ise Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Beşiktaş, son deplasman karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Gençlerbirliği ise ligde beşer galibiyet ve beraberlikle 20 puan elde etti.

Savunmada büyük sıkıntı

Siyah-beyazlı takımın savunmasındaki eksikler teknik direktör Sergen Yalçın'ı endişelendiriyor.

İttifak Holding Konyaspor ile ligde oynanan maçta çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan sol bek Fabrice N'Sakala, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Son lig maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören stoper Domagoj Vida da cezası nedeniyle takımını yarınki karşılaşmada yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ta cezalı oyuncuların yanı sıra, savunmadaki sakatlıklar da Yalçın'ı kadro kurmakta zorlayacak.

Siyah-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan İspanyol stoper Francisco Montero, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek bir diğer isim.

Trabzonspor maçında sakatlanan ve bireysel çalışmalarını sürdüren genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın da yarınki karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan Toköz ise 2 maçlık cezasını tamamladı. Dorukhan'ın yanı sıra, sarı kart cezasını tamamlayan Bernard Mensah da Gençlerbirliği maçında takımdaki yerini alabilecek.

3 futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu Gençlerbirliği karşısında da sarı kart gördükleri takdirde 27. haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan