Beşiktaş, genç oyuncusu Oğuzhan Akgün'ü İstanbulspor'a kiraladı
Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiraladı.
21.08.2019 12:30
Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiraladı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Oğuzhan Akgün'ün 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstanbulspor'a kiralandığı bildirildi.
Siyah-beyazlı takımın İstanbulspor'a kiraladığı 18 yaşındaki oyuncu, altyapı liglerinde ortaya koyduğu performansla dikkati çekmişti.
Kaynak: AA