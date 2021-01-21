Beşiktaş'ta Kartal Kayra Ümraniyespor'a kiralandı
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Beşiktaş'ta Kartal Kayra Ümraniyespor'a kiralandı

21.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:03
Beşiktaş'ta Kartal Kayra Ümraniyespor'a kiralandı

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1'inci Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1'inci Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz'ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Doğan

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