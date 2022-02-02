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Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica ile anlaşmaya vardı

Demirören Haber Ajansı, Ali Danaş - Spor
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Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica ile anlaşmaya vardı

Devre arası transfer dönemini suskun geçiren Beşiktaş, bir dönem Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes için kulübü Benfica ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Devre arası transfer dönemini suskun geçiren Beşiktaş, bir dönem Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes için kulübü Benfica ile anlaşmaya vardı.

Devre arası transfer döneminde henüz takıma takviye yapmayan ve önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışan Beşiktaş, Gedson Fernandes'i kadrosuna katmayı hazırlanıyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah-beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi. Beşiktaş, Portekiz ekibiyle 6 milyon Euro karşılığında sıkıştı. Ayrıca Portekizli orta saha oyuncusunun da siyah-beyazlılardan yıllık 1.3 milyon Euro alacağı öğrenildi. Sezonun ikinci yarısını başka bir kulüpte kiralık olarak geçirecek Gedson Fernandes, gelecek sezondan itibaren ise Beşiktaş formasını terletecek. Öte yandan transferin sonuçlanması için resmi yazışmalar ve evraklar bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor

Gedson Fernandes, Galatasaray, Beşiktaş, Benfica, Spor, Haber

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