Beşiktaş, Gedson Fernandes'i borsaya bildirdi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ve kulübü Benfica ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.