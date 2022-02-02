Beşiktaş, Gedson Fernandes'i borsaya bildirdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i borsaya bildirdi

AA, Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i borsaya bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ve kulübü Benfica ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ve kulübü Benfica ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

AA / Süha Gür - Spor

Gedson Fernandes, Borsa İstanbul, Beşiktaş, Benfica, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title