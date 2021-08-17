Beşiktaş, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep ile deplasmanda oynayacağı karşılamanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep ile deplasmanda oynayacağı karşılamanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar istasyon koşularının ardından pas ve 5'e 2 çalışması ile kondisyon ve dayanıklılık koşuları yaptı.

İdman, taktik programının yer aldığı uygulamaları sonrası tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Gaziantep karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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