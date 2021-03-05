Beşiktaş, Gaziantep maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Gaziantep ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Gaziantep ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarı sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan