Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?

07.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:49

Beşiktaş-Gaziantep maçı Alper Ulusoy yönetiminde Cumartesi günü futbol severlerin karşısında olacak. Vodafone Park'da düzenlenecek mücadele, 7. sırada yer alan Beşiktaş için kritik maçlar arasında bulunuyor. Beşiktaş - Gaziantep maçı hakemi kim? İşte maçın tüm ayrıntıları...

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın deplasmanda top koşturacağı 21. hafta 2. devre maçlarında siyah beyazlı takım, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak. Müsabaka, 8 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 17.00'de BeİN Sport 1'den canlı olarak yayımlanacak.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Siyah beyazlı takımın eski oyuncularından Sergen Yalçın yönetiminde takım, Sivasspor'un liderliğini sonlandırmak istiyor. Dorukhan'ın sakatlığı sürdüğü için karşılaşmada yer alamayacak. Merakla beklenen mücadelenin bilet fiyatları ise şöyle:

VOLVO 1903 C - 875,00 TL

VOLVO 1903 B - D - 825,00 TL

VOLVO 1903 A - E - 750,00 TL

VIP - 750,00 TL

1. Kategori - 265,00 TL

2. Kategori - 250,00 TL

3. Kategori - 225,00 TL

4. Kategori - 215,00 TL

5. Kategori - 180,00 TL

6. Kategori - 165,00 TL

7. Kategori - 110,00 TL

8. Kategori - 100,00 TL

Misafir - 100,00 TL

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP MAÇI HAKEMİ

Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşecek karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Ali Saygın Ögel'in birinci yardımcı hakem olduğu maçta, Mehmet Cem Hanoğlu ikinci yardımcı hakem, Turgut Doman ise dördüncü hakem adıyla sahada yerlerini alacak.