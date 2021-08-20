Beşiktaş, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtildi.

İdmanın ısınma, istasyon ve açma-germe çalışmasıyla başladığı aktarıldı. Pas, 5'e 2 ve taktik programın yer aldığı çalışmalarla süren antrenmanın, tam sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdiği bildirildi.

Beşiktaş, bu akşam Gaziantep'e gidecek ve kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever