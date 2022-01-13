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Beşiktaş, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geleceği Gaziantep maçı hazırlıklarını bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Önder Karaveli yönetiminde yapılan idman ısınma, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapmanın ardından antrenman, çift kale maçla noktalandı.

İdmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da takip etti.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 18.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

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