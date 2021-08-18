Beşiktaş, Gaziantep karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep ile deplasmanda oynayacağı karşılamanın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep ile deplasmanda oynayacağı karşılamanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda yeni transfer Michy Batshuayi takımla ilk antrenmanına çıktı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalıştı.
Antrenman orta şut çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi.
Beşiktaş, Gaziantep maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan