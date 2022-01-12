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Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yağmur altında gerçekleştirilen ve Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın da izlediği çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması ile pas çalışması yapılırken antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.


Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

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