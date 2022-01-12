Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yağmur altında gerçekleştirilen ve Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın da izlediği çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması ile pas çalışması yapılırken antrenman, çift kale maçla sona erdi.