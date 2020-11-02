Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

02.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:41
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Süper Lig'in 8'inci haftasında Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Süper Lig'in  8'inci haftasında Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda, dün oynanan Yeni Malatyaspor maçında forma giyen futbolcular, rejenerasyon çalışması ile günü tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması ve minik kale maç ile devam eden antrenman pas ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.


Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı
Bursaspor ara vermeden Karşıyaka maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor ara vermeden Karşıyaka maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor ara vermeden Boluspor maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor ara vermeden Boluspor maçı hazırlıklarına başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Şeyma Subaşı Demet Özdemir Yonca Evcimik
Spor Falcao Tamer Tuna Adem Ljajic Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 14:42:47. #1.14#
title