Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

02.11.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:42
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Yeni Malatyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, koşu ve pas çalışmasının ardından minik kale maç ve şut çalışması yaptığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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