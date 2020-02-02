Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, 21. haftada Gaziantep FK ile 8 Şubat Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

02.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:37
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen , 21. haftada FK ile 8 Şubat Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yeni transfer Kevin-Prince Boateng de yer aldı.

Çaykur Rizespor maçında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular, istasyon koşularının ardından 5'e 2 top kapma oynadı, kanattan ortalarla gol organizasyonu üzerinde durdu.

Sakatlığı geçmeyen Jeremain Lens, antrenmana katılmadı. Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını 4 Şubat Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
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