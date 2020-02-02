Haberler » Spor » Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı - Spor

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, 21. haftada Gaziantep FK ile 8 Şubat Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

02.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:04
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen , 21. haftada FK ile 8 Şubat Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yeni transfer Kevin-Prince Boateng de yer aldı.

Çaykur Rizespor maçında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular, istasyon koşularının ardından 5'e 2 top kapma oynadı, kanattan ortalarla gol organizasyonu üzerinde durdu.

Sakatlığı geçmeyen Jeremain Lens, antrenmana katılmadı. Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını 4 Şubat Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler