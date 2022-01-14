Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından

Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçta hücumda istediklerini yapamadıklarını söyledi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçta hücumda istediklerini yapamadıklarını söyledi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İlk yarıda savunma anlamında istediğimizi oynasak da hücumda bunları yapamadık." dedi.

İlk yarıda yakaladıkları geçişleri değerlendiremediklerini vurgulayan Bulut, "İkinci yarıda Beşiktaş'ın zaten üzerimize geleceğini biliyorduk ama maalesef önde topu çok fazla ve çok çabuk kaybettik. Basit hatalar yaptık. Oyuncularıma merkezde topu fazla kullanmamamız gerektiğini söylesem de bu şekilde kaybettiğimiz topla golü yedik. Rakibe fazla gol pozisyonu vermedik. Kaybettiğimiz için üzgünüz." diye konuştu.

Kartal'dan formda rakibine çelme! Beşiktaş, Gaziantep'i 1-0'lık skorla mağlup etti

Kartal'dan formda rakibine çelme! Beşiktaş, Gaziantep'i 1-0'lık skorla mağlup etti

 Ersin topu dışarı attı, oyun durdu! Dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi

Ersin topu dışarı attı, oyun durdu! Dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi

 Ahmet Çalık unutulmadı

Ahmet Çalık unutulmadı

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title