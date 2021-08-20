Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır
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Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır

Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK'nın konuğu olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK'nın konuğu olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden idman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 17.00'de özel uçakla Gaziantep'e giderek kampa girecek. Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçının kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Ersin Destanoğlu- Mert Günok, Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, N'Koudou, Salih Uçan, Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Larin, Ghezzal, Necip Uysal, N'Sakala, Welinton, Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Teixeira."


Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır
Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır
Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır
Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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