Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. 

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18: 30'da başladı. Antrenmanın basına açık olan ilk 15 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri ve istasyon koşuları gerçekleştirildi. İdmanın basına kapalı olan bölümünde ise Gaziantep FK karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.Siyah-beyazlı ekipte transfer görüşmeleri için izinli olan Kartal Kayra Yılmaz ile Tyler Boyd, bugünkü çalışmada yer almadı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar

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