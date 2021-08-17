Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması ile kondisyon ve dayanıklılık koşuları yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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