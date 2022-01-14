Beşiktaş - Gaziantep FK maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Ocak Cuma Beşiktaş - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı?

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BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı 14 Ocak Cuma günü saat 20:00 'da başladı.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 0-0 eşitlikle devam etmektedir.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-0 Beşiktaş'ın galibiyeti ile tamamlandı. Maçın golleri şöyle:

Beşiktaş'ın golleri:

90+4. dakika : Cyle Larin

Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

İLK YARI SONUCU : BEŞİKTAŞ 0 - 0 GAZİANTEP FK

MAÇ SONUCU . BEŞİKTAŞ 1 - 0 GAZİANTEP FK

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ARDA KARDEŞLER(Hakem)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)

YUSUF ZİYA GÜNDÜZ(Dördüncü Hakem)

ERKAN ENGİN(VAR)

CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)

ÖMER FARUK TURTAY(AVAR)

TÜRKAY GÜDÜ(Gözlemci)

OZAN CANYURT(Temsilci)

SURURİ SAYDAM(Temsilci)

NAZİF ÇILDIR(Temsilci)

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