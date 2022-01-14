Beşiktaş - Gaziantep FK maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Ocak Cuma Beşiktaş - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı?
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Beşiktaş - Gaziantep FK maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Ocak Beşiktaş - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Beşiktaş - Gaziantep FK maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Ocak Beşiktaş - Gaziantep FK maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Beşiktaş - Gaziantep FK maçı 14 Ocak Cuma günü saat 20:00 'da başladı.
Beşiktaş - Gaziantep FK maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 0-0 eşitlikle devam etmektedir.
Maç 1-0 Beşiktaş'ın galibiyeti ile tamamlandı. Maçın golleri şöyle:
Beşiktaş'ın golleri:
- 90+4. dakika : Cyle Larin
Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı.
İLK YARI SONUCU : BEŞİKTAŞ 0 - 0 GAZİANTEP FK
MAÇ SONUCU . BEŞİKTAŞ 1 - 0 GAZİANTEP FK
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
ARDA KARDEŞLER(Hakem)
CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)
YUSUF ZİYA GÜNDÜZ(Dördüncü Hakem)
ERKAN ENGİN(VAR)
CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)
ÖMER FARUK TURTAY(AVAR)
TÜRKAY GÜDÜ(Gözlemci)
OZAN CANYURT(Temsilci)
SURURİ SAYDAM(Temsilci)
NAZİF ÇILDIR(Temsilci)
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