Beşiktaş-Gaziantep FK kaç kaç? Beşiktaş-Gaziantep FK canlı takip?
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Beşiktaş-Gaziantep FK kaç kaç? Beşiktaş-Gaziantep FK canlı takip?

06.03.2021 19:34 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:38
Beşiktaş-Gaziantep FK kaç kaç? Beşiktaş-Gaziantep FK canlı takip?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK kaç kaç? Beşiktaş-Gaziantep FK canlı takip?

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK kaç kaç? Beşiktaş-Gaziantep FK canlı takip?

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Güray, Maxim, Vetrih, Rashid, Kenan Özer, Dicko

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK KAÇ KAÇ?

Beşiktaş'ta tek eksik olan Cenk Tosun kadroya alınmadı. Gaziantep'te ise Kevin Mirallas kırmızı kart cezası nedeniyle sahada yer alamıyor.

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza maçta sarı kart görmeleri halinde 30. haftada oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Güray Vural, Junior Morais, Nouha Dicko ve Jefferson ise Gaziantep cephesinde sarı kart sınırında bulunan isimler olarak dikkat çekiyor.

Beşiktaş: 1

Gaziantep FK: 0

Maç devam ediyor….

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