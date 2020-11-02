Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

02.11.2020 14:30 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:40
Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı idmanla başladı.

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı idmanla başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan basına kapalı antrenman yaklaşık 1,5 sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenmanda dün oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyen isimler çalışmayı rejenerasyon idmanıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. İdman 5'e 2 top kapma ve minyatür kale maç sonrası yapılan pas ve şut çalışmaları ile sona erdi. Siyah-beyazlıların, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
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