Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı yenileme antrenmanıyla başladı.
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı yenileme antrenmanıyla başladı. Siyah-beyazlılar sakatlığı bulunan Lens dışında tam kadro çalıştı.
Süper Lig'in 20. haftasında Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan ve Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu maçın ardından ara vermeden Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Basına açık olarak yapılan çalışmada, Rizespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan isimler yenileme idmanı yaptı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı tam olarak geçmeyen Lens dışında eksik isim bulunmazken, Dorukhan da fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Düz koşu, istasyon çalışması, 5'e 2 top kapma idmanı ve son olarak da şut çalışması yapan futbolcular, ısınma hareketleri yaparak çalışmayı tamamladılar. Yarın izin yapacak olan siyah-beyazlılar, salı günü saat 11.30'da basına açık olarak hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL