Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında galibiyet arıyor! Canlı anlatım

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşıyor. 20.00'de başlayan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında bugün Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı.

Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor.

Ligdeki 3 galibiyetin 2'sini deplasmanda kazanan siyah-beyazlı ekip, iç sahada ilk galibiyetini ise geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek elde etti.

NECİP UYSAL KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş'ta Necip Uysal üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle karşılaşma öncesi kadrodan çıkarıldı.

DORUKHAN CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.

Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 9. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alamıyor.

İŞTE İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Olkowski, Vetrih, Maxim, Muhammet Demir, Mirallas, Dicko.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Hutchinson, Dorukhan, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Aboubakar