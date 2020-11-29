Beşiktaş galibiyeti soyunma odasında kutladı
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Beşiktaş galibiyeti soyunma odasında kutladı

29.11.2020 22:41 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:01

Beşiktaş'ta futbolcular, deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı elde ettikleri galibiyeti soyunma odasında marşlar söyleyerek kutladı.

Beşiktaş'ta futbolcular, deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı elde ettikleri galibiyeti soyunma odasında marşlar söyleyerek kutladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 4-3'lük skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı futbolcular, Kadıköy'de 15 sene sonra alınan bu galibiyeti soyunma odasında kutladı. Mücadelenin son düdüğünün ardından büyük bir sevinçle içeriye giren Beşiktaşlı oyuncular, marşlar söyleyip hem 3 puanın hem de uzun yıllar sonra Fenerbahçe deplasmanında kazanmanın tadını çıkardı.

(Uygar Aydın/İHA)

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Beşiktaş galibiyeti soyunma odasında kutladı
Beşiktaş galibiyeti soyunma odasında kutladı
Beşiktaş galibiyeti soyunma odasında kutladı
Beşiktaş galibiyeti soyunma odasında kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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