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Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte toplam 13 kulüp menajerler ile çalışma...

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte toplam 13 kulüp menajerler ile çalışma talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

07.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:39
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte toplam 13 kulüp menajerler ile çalışma...

, ve Trabzonspor ile birlikte toplam 13 kulüp menajerler ile çalışma talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle 'na (PFDK) sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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