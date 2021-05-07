Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır
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Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır

Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.30'da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

-İHA-

Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır
Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır
Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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