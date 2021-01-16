Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamlayarak kampa girdi.

Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Galatasaray ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı