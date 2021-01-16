Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray BJK - GS muhtemel ilk 11'ler
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Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray BJK - GS muhtemel ilk 11'ler

16.01.2021 18:13 | Son Güncelleme: 16.01.2021 18:19
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray BJK - GS muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçı hakkında detaylar merak edilirken Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray saat kaçta araştırıldı.

Sporseverlerin merakla beklediği Antalyaspor - Trabzonspor maçının detayları belli oldu. Bugün oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi futbolseverler Beşiktaş - Galatasaray saat kaçta ve Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig maçı 17 01 2021 Pazar günü Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig maçı yayın platform olan Bein Sports 1kanalından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ – GALATASARAY MUHTEME 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin ve Aboubakar

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener, Saracchi, Donk, Marcao, Taylan, Behanda, Arda, Oğulcan, Emre Kılınç

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